35 домов могут снести у парка «Дубки» для строительства нового квартала в Нижнем Новгороде. Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода.

35 домов могут снести у парка «Дубки» для строительства нового жилого квартала в Нижнем Новгороде. Соответствующая документация размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет о территории в границах проспекта Ленина, улиц Новикова-Прибоя, Станкозаводской, Снежной и Херсонской. Застройку планирует вести ООО НПФ «Селеста», а разработкой проекта занимается компания «Сфера».

Согласно информации, на улице Новикова-Прибоя под снос пойдут дома №5, 9, 9А, 9Б, 11, 13, 15, 17, 19 , 21, 21А, 23А и 25А. По улице Станкозаводской дома №2, 4, 6 и 12, а по улице Снежной дома №22, 92, 94, 96, 98, 102 и 106. И по улице Херсонской под снос пойдут дома №1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 и 23.

На этом месте хотят возвести восемь новостроек в 11,14, 17 и 25 этажей. Кроме того, планируется построить детский сад-гимназию на 250 человек, спортзал, несколько подземных парковок и храм в честь апостола Фомы на 280 прихожан.

Стоит отметить, что общественные обсуждения проходят в дистанционном режиме на сайте администрации Нижнего Новгорода до 9 марта.