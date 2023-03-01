25-этажные дома, детский сад и храм хотят построить на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде

Новый квартал появится в районе улицы Херсонской.

Новый жилой квартал хотят построить на улице Новикова-Прибоя в районе улиц Херсонская и Снежная. Соответствующая документация размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно приказу минграда о подготовке документации по внесению изменений в проект планировки этого участка, здесь появятся восемь новостроек в 11,14, 17 и 25 этажей. Кроме того, планируется построить детский сад-гимназию на 250 человек, спортзал, несколько подземных парковок и храм в честь апостола Фомы на 280 прихожан.

Для возведения нового квартала необходимо снести 37 домов на улицах Снежной, Херсонской, Новикова-Прибоя, Станкозаводской, а также расположенные здесь хозяйственные постройки и гаражи.

Застройку планирует вести ООО НПФ «Селеста». Общественные обсуждения проходят в дистанционном режиме на сайте администрации Нижнего Новгорода до 9 марта.