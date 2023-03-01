Строительство проблемного дома завершилось в Советском районе Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще один проблемный объект достроили в Нижнем Новгороде для восстановления прав обманутых дольщиков. Речь идет о доме №4 по Светлогорскому проезду в Советском районе, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, ключи от квартир в новом доме получат 104 нижегородца.

- Строительство удалось завершить за счет региональных механизмов поддержки пострадавших граждан. Было заключено соглашение между правительством региона, некоммерческим партнерством дольщиков и инвестором - дирекцией по строительству. Продолжаем использовать все возможные способы, чтобы люди получили свои квартиры, - добавил глава региона.

Стоит отметить, что строительство дома началось еще в 2005 году. Изначально застройщиком выступал ООО «Волго-Окский проект», но в ноябре 2010 года компанию признали банкротом.

Сам дом состоит из пяти секций. Так, в 2020 году дольщики первых трех секций получили денежные компенсации, еще две секции – 10 и 17 этажей с подземными автостоянками решили достраивать.

Напомним, еще три проблемных дома, в которые были вложены средства обманутых дольщиков, сданы в эксплуатацию в Нижегородской области. Речь идет о двух корпусах ЖК «Солнечный» в Верхних Печерах и одиннадцатиэтажном ЖК «Радуга» в Дзержинске.