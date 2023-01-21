Еще три проблемных дома сданы в эксплуатацию в Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Еще три проблемных дома, в которые были вложены средства обманутых дольщиков, сданы в эксплуатацию в Нижегородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Глеб Никитин.

Речь идет о двух корпусах ЖК «Солнечный» в Верхних Печерах и одиннадцатиэтажном ЖК «Радуга» в Дзержинске. Согласно информации, в строительство этих домов были вложены средства более 300 дольщиков.

- Им остается еще один шаг: получить ключи и документы на свои долгожданные квартиры, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, глава региона выразил благодарность Фонду развития территорий за многолетнюю совместную работу по восстановлению прав обманутых дольщиков.

Ранее стало известно о том, что строительство проблемного ЖК «Город будущего» завершилось в Нижнем Новгороде.