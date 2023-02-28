Все паркоматы на Верхневолжской набережной и улице Минина работают исправно

Дома окружены медицинскими учреждениями и офисами. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Татьяной Грачевой.

Все паркоматы на Верхневолжской набережной и улице Минина в Нижнем Новгороде работают исправно. После жалоб от горожан работоспособность оборудования была оперативно проверена. Об этом «Комсомолке» рассказали в администрации города.

– Обращаем внимание, что на паркоматах сенсорные экраны – если ими не пользовались несколько минут, они переходят в «спящий» режим и выглядят неактивными. Чтобы провести оплату, нужно активировать экран, просто дотронувшись до него, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее жители домов №17 и №19 по Верхневолжской набережной и дома №38\2 по улице Минина пожаловались на то, что из-за платных парковок их дворы превратились в автостоянки. Все места забиты машинами сотрудников и пациентов ближайших медучреждений, а также работников офисов.

– Приезжающие жалуются, что через сайт невозможно оплатить: смски не приходят, всё зависает. Люди эту затею бросают и уходят, – рассказала «Комсомолке» местная жительница. – Сами паркоматы работают через раз, так как у нас есть проблемы с освещением.

Однако в мэрии заявили, что специалисты технической службы ежедневно проверяют состояние платежных систем, а неисправности оперативно устраняют. Автомобилистам также напомнили, что оплатить парковку можно также через личный кабинет на сайте, мобильное приложение или же с помощью СМС-сообщения на короткий номер 7522.

– Жители домов могут оформить резидентное парковочное разрешение и не вносить плату за парковку ежедневно. Стоимость разрешения составляет 3 тысячи рублей в год, – добавили в городской администрации.

Резидентное разрешение можно оформить через региональный портал госуслуг, либо в любом МФЦ. С порядком и условиями получения резидентных парковочных разрешений можно ознакомится на сайте парковочного пространства города Нижнего Новгорода parkovkinn.ru или обратиться за консультацией в Единый контакт центра парковочного пространства 8 800 4444 052.

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