«Все, кто приезжают, лезут к нам во двор»: Из-за платных парковок нижегородские дворы превратились в автостоянки

Парковочных мест на всех не хватает. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Татьяной Грачевой.

С января 2023 года в Нижнем Новгороде заработали все платные парковки, однако некоторые горожане оказались вовсе не готовы платить за них. Так, одни автолюбители стали всевозможными способами скрывать номера, а другие решили заполонить машинами дворы, детские площадки и газоны. «Заложниками» подобной ситуации стали жильцы домов №17 и №19 по Верхневолжской набережной и дома №38\2 по улице Минина.

– Наши дома окружены медицинскими учреждениями. С одной стороны институт травматологии и ортопедии ПИМУ, а с другой – клиническая больница №3. На Минина и вдоль всего откоса платные парковки. Парковочных мест на всех не хватает, поэтому у наших домов ставят машины не только жильцы, но и приезжие, – рассказала «Комсомолке» местная жительница Татьяна Грачева. – Все, кто приезжают, лезут к нам во двор, но мы тоже хотим нормально жить.

Все парковки забиты. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Татьяной Грачевой.

А приезжают парковаться в эти дворы многие: сотрудники и пациенты медучреждений, а также работники близлежащих офисов. В итоге все парковки оказываются забиты, но ещё одна проблема кроется в том, что за платную стоянку не всем удаётся заплатить.

– Приезжающие жалуются, что через сайт невозможно оплатить: смски не приходят, всё зависает. Люди эту затею бросают и уходят, – сетует нижегородка. – Сами паркоматы работают через раз, так как у нас есть проблемы с освещением. Знаю, что паркомат напротив больницы №3 вообще даже не начинал работать с момента установки. И всё же штрафы приходят исправно, моему соседу уже два прилетело.

Дома окружены медицинскими учреждениями и офисами. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Татьяной Грачевой.

Местные всеми силами пытаются найти способы, чтобы разгрузить улицы и дороги вдоль своих домов. Например, они предлагают объединить задний двор ГИТО и больницы №3, чтобы сделать там парковку для сотрудников и пациентов.

– Для врачей должна быть бесплатная парковка. Не должны медики, приезжающие на тяжелейшую работу, платить за парковку! Тогда, возможно, не будет все забито на откосе и на улице Фрунзе. Мы ведь даже выехать не можем со двора, проезды заблокированы, потому что людям стоять негде, – сетует Татьяна Грачева. – У нас сейчас машины все газоны забили, снесли всё, что можно.

Машина перекрыла проезд во двор. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Татьяной Грачевой.

По словам нижегородки, недалеко есть почти неиспользуемая большая парковка, она находится у офиса на Большой Печерской, 40.

– У них дай бог 5-6 машин стоит на этой парковке, в основном, она пустая. Мэрия могла бы договориться с собственником, чтобы чужих пускали на эту парковку за деньги, – предлагает Татьяна Грачева.

Не устраивает местных жителей и тот факт, что резидентное разрешение они могут получить только на одну машину, а за остальные свои транспортные средства необходимо платить полную стоимость. Также жильцы считают, что о подобных парковочных разрешениях надо уведомлять не только через интернет, но и вешать объявления в местах платных парковок.

– Люди должны знать о своих возможностях. В Москве резиденты имеют право на бесплатную парковку, почему мы должны платить по три тысячи в год? Причем еще 20 дней ждать, чтобы заплатить, так как оформление столько занимает. Там ещё такое количество документов надо собрать, что не каждый сможет. Я почитала у меня волосы дыбом встали, сколько я всего должна, – добавляет Татьяна Грачева.

Подробнее узнать о том, сколько стоят и кто может получить резидентские парковочные разрешения в Нижнем Новгороде, читайте в нашем материале.

КОНКРЕТНО

Как оплатить парковку?

Время нахождения автомобиля на парковке будут контролировать устройства фотофиксации. Пользователь обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку осуществить оплату, выбрав удобный для себя способ:

• SMS на короткий номер;

• приложение для мобильных устройств (смартфоны, планшеты) под управлением операционных систем iOS, Android;

• паркоматы;

• в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода (parkovkinn.r

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