Студенты нижегородского театрального училища получат общежитие осенью 2023 года. Фото: Яндекс. Карты

Студенты Нижегородского театрального училища им. Евстигнеева получат общежитие осенью 2023 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Общежитие расположено на улице Бекетова, 3 и рассчитано на 140 человек. Здесь будут размещаться студенты сразу нескольких учебных заведений, подведомственных минкульту. В частности, из музыкального училища им. М. А. Балакирева, которому фактически и принадлежит здание.

- В 2022 году к предстоящему 150-летнему юбилею колледжа в здании был проведен ремонт, закуплена необходимая мебель, техника, оборудование. Введение здания студенческого общежития в эксплуатацию планируется осенью 2023 года, - подчеркнули в региональном министерстве культуры.

Напомним, 26 февраля на церемонии закрытия I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске народный артист России Александр Панкратов-Черный обратился к нижегородским властям с просьбой построить для студентов театрального училища общежитие.