Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды27 февраля 2023 5:18

Александр Панкратов-Черный попросил построить общежитие для театрального училища в Нижнем Новгороде

Он обратился к властям со сцены Дзержинска
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Александр Панкратов-Черный попросил построить общежитие для театрального училища в Нижнем Новгороде.

Александр Панкратов-Черный попросил построить общежитие для театрального училища в Нижнем Новгороде.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист России Александр Панкратов-Черный попросил нижегородские власти построить общежитие для студентов театрального училища. Об этом он сказал на церемонии закрытия I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске 26 февраля.

- Очень надеюсь, что нижегородский губернатор откликнется на наше желание и построит наконец-то для театрального училища общежитие. Потому что сейчас снимать квартиру очень дорого для студентов, - сказал он.

Также актер добавил, что по информации руководства театрального училища, им обещали построить общежитие, и выразил надежду на то, что власти сдержат слово.

Александр Панкратов-Черный окончил Горьковское театральное училище в 1968 году. Сейчас артист является председателем попечительского совета этого учебного заведения.