Александр Панкратов-Черный попросил построить общежитие для театрального училища в Нижнем Новгороде. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист России Александр Панкратов-Черный попросил нижегородские власти построить общежитие для студентов театрального училища. Об этом он сказал на церемонии закрытия I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске 26 февраля.

- Очень надеюсь, что нижегородский губернатор откликнется на наше желание и построит наконец-то для театрального училища общежитие. Потому что сейчас снимать квартиру очень дорого для студентов, - сказал он.

Также актер добавил, что по информации руководства театрального училища, им обещали построить общежитие, и выразил надежду на то, что власти сдержат слово.

Александр Панкратов-Черный окончил Горьковское театральное училище в 1968 году. Сейчас артист является председателем попечительского совета этого учебного заведения.