Более 50 старинных и уникальных изданий оцифруют в Нижегородской области в 2023 году. Фото: телеграм-канал Натальи Сухановой.

55 старинных и уникальных изданий будут оцифрованы в Нижегородской области в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры региона Наталья Суханова.

По ее словам, в областной библиотеке имени Ленина находится много ценных и редких печатных изданий, которые заинтересуют историков, исследователей, экскурсоводов и краеведов. Так, уже несколько лет библиотека занимается оцифровкой этих книг.

В рамках национального проекта «Культура» каждый год около полусотни книжных памятников обрабатывают на специальном сканере. За 2022 год библиотека отсканировала 60 таких старинных книг. Среди них документы, связанные с работой первого музея в регионе — Нижегородского художественного и исторического музея.

- Именно его коллекции стали основой для формирования фондов Нижегородского музея-заповедника и Нижегородского художественного музея. Сейчас для изучения на сайте НЭБ доступны Устав музея, его первые каталоги, инвентарные описи, отчеты комитета по управлению музеем, - добавила Наталья Суханова.

Стоит отметить, что оцифрованные издания размещены в разделе «Памятники печати региональных типографий». Здесь же можно найти и альбом с видами Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде.

Напомним, выставка деревянной храмовой скульптуры «Пермские боги» открылась в манеже Нижегородского кремля.