Выставка деревянной храмовой скульптуры «Пермские боги» открылась в Нижнем Новгороде. Фото: Александр Воложанин.

Выставка деревянной храмовой скульптуры «Пермские боги» открылась в манеже Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, проект реализуется Нижегородским государственным художественным музеем совместно с Пермской государственной художественной галереей в рамках празднования 300-летия Перми.

- Юбилеи Нижнего Новгорода и Перми дают нам новые возможности для укрепления межрегионального сотрудничества в сфере культуры. Уверен, что нижегородцам и гостям города будет интересна столь масштабная выставка, раскрывающая новые аспекты нашей национальной культуры, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, коллекция деревянной храмовой скульптуры XVII - начала XX веков — это одна из визитных карточек Прикамской культуры. Можно сказать, что это самое крупное в мире собрание православной скульптуры, насчитывающее около 500 предметов.

- Крайне редко «пермские боги» покидают Пермскую художественную галерею, но мы посчитали важным в год 300-летия краевой столицы показать эти сокровища за пределами края и искренне благодарим вас за представленную возможность, – рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова.

В экспозиции представлены фигуры святого Николая, апостолов, ангелов с символами страстей, а также сюжеты «Распятие» и «Положение во гроб». Кроме этого, нижегородцы смогут узнать о собирателе пермских скульптур Николае Серебренникове и его экспедициях.