В нижегородской «Школе 800» состоялся Фестиваль дополнительного образования. Фото: телеграм-канал Марка Сартана.

Фестиваль дополнительного образования состоялся в «Школе 800» в Верхних Печерах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор образовательного центра Марк Сартан.

Согласно информации, мероприятие длилось целых пять часов, для этого было задействовано 30 локаций нового корпуса. В фестивале приняли участие 395 детей и 550 взрослых. Так, после мероприятия поступили 1203 заявки на программы.

- Идея была в том, чтобы не рассказывать о программах, а показать их, так сказать, вживую. И тут же собрать заявки от желающих заниматься, - отметил Марк Сартан.

Напомним, торжественное мероприятие, посвященное запуску новейшего ультрасовременного корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах состоялось в Нижнем Новгороде 22 февраля.