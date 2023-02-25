На Бору открыли мемориальную доску погибшему в СВО Сергею Жунтову. Фото: районная администрация Вконтакте.

Мемориальную доску в память погибшего в ходе специальной военной операции Сергея Жунтова открыли на Бору. Об этом сообщают представители районной администрации Вконтакте.

Мемориальная доска появилась на здании школы №2, где учился сам Сергей Жунтов. Право открыть ее было предоставлено дочерям погибшего Дарье и Ирине.

- Наша борская земля славится патриотами, настоящими мужчинами, которые никогда не остаются в стороне от беззакония. Сергей Викторович Жунтов был настоящим патриотом, о чем свидетельствует его послужной список, наличие боевых наград. И наш долг – сохранить память о герое, - отметил глава местного самоуправления Алексей Боровский.

Сергей Жунтов родился и вырос на Бору. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской и Сирийской республик. А в феврале 2022 года мужчина был отправлен на специальную военную операцию.

В сентябре 2022 года Сергей Жунтов погиб. Мужчина награжден государственной наградой «Орден Мужества» посмертно.

Напомним, мемориальную доску в память погибшего в ходе специальной военной операции 19-летнего Никиты Кошелева открыли в Арзамасе 20 февраля.