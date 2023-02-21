В Арзамасе открыли мемориальную доску погибшему в СВО 19-летнему Никите Кошелеву. Фото: районная администрация Вконтакте

Мемориальную доску в память погибшего в ходе специальной военной операции 19-летнего Никиты Кошелева открыли в Арзамасе 20 февраля. Об этом сообщают представители районной администрации Вконтакте.

Мемориальная доска появилась на здании школы №16, где учился сам Никита Кошелев. Увековечить имя нижегородца именно в этом месте решили выпускники и руководство школы.

Проститься с Никитой пришли не только семья и друзья юноши, но также педагоги и ученики школы. Также на церемонии присутствовали замглавы и председатель гордумы Арзамаса, военный комиссар и председатель правления Общественной организации «Участники Чеченского конфликта «Арзамасского района Нижегородской области».