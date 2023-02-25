Плановая проверка системы оповещения пройдет в Арзамасе 1 марта. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Плановая комплексная проверка системы оповещения населения пройдет в Арзамасе 1 марта 2023 года. Об этом сообщают представители городской администрации Вконтакте.

Согласно информации, в рамках проверки запустят непрерывный сигнал «Внимание всем!». Так, звучание сирены будет длиться в течение одной минуты.

- Просим сохранять спокойствие! – говорится в сообщении.

Напомним, прозвучавшее 22 февраля в эфире нескольких радиостанций предупреждение о воздушной тревоге в Нижегородской области было фейком.