Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 февраля 2023 9:56

Плановая проверка системы оповещения пройдет в Арзамасе 1 марта

Запустят непрерывный сигнал «Внимание всем!»
Полина ШИБАЛКИНА
Плановая проверка системы оповещения пройдет в Арзамасе 1 марта.

Плановая проверка системы оповещения пройдет в Арзамасе 1 марта.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Плановая комплексная проверка системы оповещения населения пройдет в Арзамасе 1 марта 2023 года. Об этом сообщают представители городской администрации Вконтакте.

Согласно информации, в рамках проверки запустят непрерывный сигнал «Внимание всем!». Так, звучание сирены будет длиться в течение одной минуты.

- Просим сохранять спокойствие! – говорится в сообщении.

Напомним, прозвучавшее 22 февраля в эфире нескольких радиостанций предупреждение о воздушной тревоге в Нижегородской области было фейком.