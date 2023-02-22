Правительство: Предупреждение о воздушной тревоге в Нижегородской области было фейком. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Прозвучавшее сегодня утром в эфире нескольких радиостанций предупреждение о воздушной тревоге в Нижегородской области было фейком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- В нашем регионе не объявлялось никаких сигналов тревоги. Сообщения, которые прорывались сегодня в региональный эфир нескольких радиостанций, не имеют никакого отношения к действительности и являются последствиями несанкционированного доступа неустановленных лиц к радиоэфирам. Никаких угроз для населения нет, - заверили в правительстве.

Напомним, ранее утром 22 февраля эфиры сразу нескольких радиостанций были прерваны сообщениями об объявленной тревоге.