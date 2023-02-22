Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 6:47

Правительство: Предупреждение о воздушной тревоге в Нижегородской области было фейком

Никаких угроз для населения нет
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Правительство: Предупреждение о воздушной тревоге в Нижегородской области было фейком.

Правительство: Предупреждение о воздушной тревоге в Нижегородской области было фейком.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Прозвучавшее сегодня утром в эфире нескольких радиостанций предупреждение о воздушной тревоге в Нижегородской области было фейком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- В нашем регионе не объявлялось никаких сигналов тревоги. Сообщения, которые прорывались сегодня в региональный эфир нескольких радиостанций, не имеют никакого отношения к действительности и являются последствиями несанкционированного доступа неустановленных лиц к радиоэфирам. Никаких угроз для населения нет, - заверили в правительстве.

Напомним, ранее утром 22 февраля эфиры сразу нескольких радиостанций были прерваны сообщениями об объявленной тревоге.