Нижегородский Институт прикладной физики РАН попал под санкции США Фото: Алексей БУЛАТОВ

Институт прикладной физики Российской академии наук в Нижнем Новгороде попал в новый санкционный список США от 15 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В связи с этим институт не может поддерживать какие-либо бизнес-отношения с постоянными жителями Соединенных Штатов.

В список попали и другие институты России. В том числе Московский «ФИАН» РАН» и Санкт-Петербургский «Институт Иоффе».

Ранее мы писали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попал под санкции Канады.

Ранее сообщалось, бессрочно прерывается любое сотрудничество Украины со следующими вузами в Нижегородской области: НГПУ имени Минина, ННГУ имени Лобачевского, НГТУ имени Алексеева, НГЛУ имени Добролюбова. Также под ограничения попал филиал Высшей школы экономики, который находится в Нижнем Новгороде.