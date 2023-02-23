Нижегородцы смогут одновременно наблюдать в небе Луну, Юпитер и Венеру 23 февраля

Луна, Юпитер и Венера 23 февраля ФОТО: Мария Кузнецова

Парад планет можно наблюдать в Нижнем Новгороде 23 февраля. Луна, Юпитер и Венера выстроились в одну линию. О причинах необычного явления сообщается на сайте Московского планетария.

Нижегородцы смогут увидеть на небе просто завораживающую картину. Это связано с тем, что сейчас Венера выходит на вечернее небо постепенно. А у Юпитера, наоборот, видимость по вечерам скоро завершится. Планеты сближаются друг с другом. А 22 и 23 февраля между ними проходит растущая Луна.

А уже второго марта Венера и Юпитер будут в полуградусе друг от друга.

Ранее мы рассказывали о другом удивительном явлении, которое наблюдали нижегородцы. 22 февраля прямо в небе появился вертикальный столб света, пронзающий воздух и устремляющийся высоко вверх.

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