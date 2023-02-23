Потепление до 2 градусов ожидается в Нижнем Новгороде к 26 февраля Фото: Кристина БЕРБАСОВА

До 2 градусов тепла ожидается в Нижнем Новгороде к концу праздничных выходных, 26 февраля. Тем не менее ночью сохранится «минусовая» температура. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Уже в субботу, 25 февраля, температура воздуха поднимется до 0 градусов. Ожидаются осадки – снег с дождем, которые сохранятся и в воскресенье.

Ветер ожидается северный. 25 февраля его скорость составит 4 метра в секунду, 26 февраля – 6 метров в секунду.

Ночью с субботы на воскресенье минимальная температура воздуха составит -1 градус.

Напомним, в пятницу, 24 февраля, весь день будет идти снег, который усилится к вечеру. Ветер поменяет свое направление на южное, на улице немного потеплеет до -6…-8 градусов. Атмосферное давление упадет до 743 мм.рт.ст.

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