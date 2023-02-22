Сначала завалит снегом, потом зальет дождем. Какая погода ждет нижегородцев в праздники 23-26 февраля

Потепление до +1 градуса ожидается в Нижнем Новгороде в праздничные выходные. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижнем Новгороде под конец февраля наступила настоящая зима: улицы завалило белым снегом, установилась стабильная морозная погода. Однако уже в выходные природа вспомнит, что до весны остаются считанные дни, и «включит» потепление. В воскресенье синоптики обещают до +1 градуса и дожди.

В праздничный день 23 февраля ожидается морозная погода с температурой воздуха -12 градусов, но ощущаться они будут как -20. Будет пасмурно, синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер северо-западный 4 метра в секунду.

В пятницу 24 февраля весь день будет идти снег, который усилится к вечеру. Ветер поменяет свое направление на южное, на улице немного потеплеет до -6…-8 градусов. Атмосферное давление упадет до 743 мм.рт.ст.

В субботу курс на потепление продолжится, в связи с чем столбики термометров покажут нулевую отметку. Снег превратится в дождь, будет пасмурно и сыро. Ветер южный 3 метра в секунду.

В воскресенье и вовсе потеплеет до +1 градуса – правда, к ночи температура уйдет в небольшой «минус». А днем будет идти снег с дождем – не самая комфортная погода для прогулок на свежем воздухе.

Новая рабочая неделя начнется со снегопадом и умеренного мороза -5…-7 градусов.