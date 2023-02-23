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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 11:23

ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде стало причиной пробки

На место выехали сотрудники полиции и скорой помощи
Анастасия СТЕПАНЕНКО
ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде стало причиной пробки

ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде стало причиной пробки

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

ДТП на перекресте проспекта Ленина с улицей Комарова в Нижнем Новгороде стало причиной пробки 23 февраля. Об этом сообщает корреспондент «КП – Нижний Новгород» с места событий.

Одна легковушка влетела в бок другой, и обе машины оказались сильно разбиты. Из-за аварии проезд к перекрестку со всех сторон был затруднен.

Проезд к перекрестку со всех сторон был затруднен

Проезд к перекрестку со всех сторон был затруднен

Фото: Яндекс.Карты

На место выехали бригада скорой помощи и наряд полиции.

Как «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, по предварительным данным, пострадавших нет. Возможно, будет оказана разовая помощь.

Ранее мы сообщали, что ДТП с участием двух легковушек произошло 23 февраля на метромосту в Нижнем Новгороде.

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