ДТП произошло на нижегородском метромосту 23 февраля Фото: Яндекс.Карты

ДТП с участием двух легковушек произошло сегодня, 23 февраля, на метромосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний 24 тм».

Авария произошла на съезде с метромоста по направлению Московского шоссе.

В результате столкновения машины перекрыли проезд. А у одного из автомобилей отлетел бампер.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области в 12.25 «Комсомолке» сообщили, что по факту данного ДТП заявки пока не поступало. Возможно, в аварии никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что бетонный слой начал разрушаться на двух массивных опорах метромоста в Нижнем Новгороде.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен