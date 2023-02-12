Бетонный слой разрушается на двух опорах нижегородского метромоста

Одной из причин разрушения опор может быть перепад температур этой зимой Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Бетонный слой начал разрушаться на двух массивных опорах метромоста в Нижнем Новгороде. Стала видна арматура, а от простого нажатия на защитный слой, бетон откалывается и сыпется. Об этом стало известно из сюжета телепрограммы «Кстати».

Бетонный слой начал разрушаться на двух массивных опорах метромоста ФОТО: скрин сюжета телепрограммы «Кстати»

Градозащитники считают, что причиной такого разрушения опор может быть не только перепад температур зимой 2022 -2023 годов, но и экономия на материалах. Кроме того, метромост – это долгострой, некоторые опоры стоят уже много лет.

Некоторые опоры метромоста стоят уже много лет ФОТО: скрин сюжета телепрограммы «Кстати»

На запрос по факту разрушения двух массивных опор «Комсомолке» ответили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода. В администрации отметили, что на опорах метромоста действительно наблюдаются морозные разрушения, но данный дефект не влияет на грузоподъемность и безопасность эксплуатации сооружения. Ведь защитный слой препятствует образованию разрушительной ржавчин, что хорошо сказывается на долгосрочности строений.

– Планируется провести плановое специальное обследование и испытание этого моста. По результатам обследования будут приниматься решения о видах и объемах необходимых ремонтных работ, – добавили в департаменте.

СПРАВКА:

Строительство метромоста началось в 1992 году, однако шло с большими перерывами, обусловленными финансовыми сложностями. Активные строительные работы на этом объекте возобновились в 2006 году. По инициативе губернатора было принято решение сделать метромост совмещенным, то есть предусматривающим еще и движение автотранспорта. Совмещенный метромост был сдан 4 ноября 2009 года.

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