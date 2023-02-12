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Общество12 февраля 2023 12:05

Бетонный слой разрушается на двух опорах нижегородского метромоста

На безопасность это не влияет
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Одной из причин разрушения опор может быть перепад температур этой зимой

Одной из причин разрушения опор может быть перепад температур этой зимой

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Бетонный слой начал разрушаться на двух массивных опорах метромоста в Нижнем Новгороде. Стала видна арматура, а от простого нажатия на защитный слой, бетон откалывается и сыпется. Об этом стало известно из сюжета телепрограммы «Кстати».

Бетонный слой начал разрушаться на двух массивных опорах метромоста ФОТО: скрин сюжета телепрограммы «Кстати»

Бетонный слой начал разрушаться на двух массивных опорах метромоста ФОТО: скрин сюжета телепрограммы «Кстати»

Градозащитники считают, что причиной такого разрушения опор может быть не только перепад температур зимой 2022 -2023 годов, но и экономия на материалах. Кроме того, метромост – это долгострой, некоторые опоры стоят уже много лет.

Некоторые опоры метромоста стоят уже много лет ФОТО: скрин сюжета телепрограммы «Кстати»

Некоторые опоры метромоста стоят уже много лет ФОТО: скрин сюжета телепрограммы «Кстати»

На запрос по факту разрушения двух массивных опор «Комсомолке» ответили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода. В администрации отметили, что на опорах метромоста действительно наблюдаются морозные разрушения, но данный дефект не влияет на грузоподъемность и безопасность эксплуатации сооружения. Ведь защитный слой препятствует образованию разрушительной ржавчин, что хорошо сказывается на долгосрочности строений.

– Планируется провести плановое специальное обследование и испытание этого моста. По результатам обследования будут приниматься решения о видах и объемах необходимых ремонтных работ, – добавили в департаменте.

СПРАВКА:

Строительство метромоста началось в 1992 году, однако шло с большими перерывами, обусловленными финансовыми сложностями. Активные строительные работы на этом объекте возобновились в 2006 году. По инициативе губернатора было принято решение сделать метромост совмещенным, то есть предусматривающим еще и движение автотранспорта. Совмещенный метромост был сдан 4 ноября 2009 года.

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