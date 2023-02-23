Администрация Нижнего Новгорода выкупит здание Сормовского бизнес-центра за 165 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Нижнего Новгорода приобретет бизнес-центр «Сормово» за 165 млн рублей. Об этом стало известно из постановления от 22 февраля, опубликованном на сайте городской мэрии.

Сормовский бизнес-центр расположен на улице Заводской парк, 21. В нежилом здании шесть этажей, в том числе один подземный. Площадь объекта равна 3492,1 квадратных метров.

Денежные средства на приобретение здания будут выделены из бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год.

Ранее мы сообщали, что согласно постановлению от 8 февраля 2023 года на сайте городской администрации, двухэтажный многоквартирный дом 1917 года постройки будет расселен.

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