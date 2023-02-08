106-летний дом расселят в историческом центре Нижнего Новгорода Фото: Яндекс.Карты

Двухэтажный многоквартирный дом 1917 года постройки расселят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении от 8 февраля 2023 года на сайте городской администрации.

Дом №23/28А литера В по улице Нижегородской был признан аварийным и подлежащим сносу еще в ноябре 2015 года.

А согласно новому постановлению администрации Нижнего Новгорода, 8 квартир дома будут изъяты и расселены для муниципальных нужд. После этого Департамент строительства и капитального ремонта организует оценку рыночной собственности недвижимости.

По результатам оценки собственникам изымаемого жилья будет предоставлена компенсация.