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НовостиОбщество8 февраля 2023 12:27

106-летний дом расселят в историческом центре Нижнего Новгорода

Дом был признан аварийным в 2015 году
Анастасия СТЕПАНЕНКО
106-летний дом расселят в историческом центре Нижнего Новгорода

106-летний дом расселят в историческом центре Нижнего Новгорода

Фото: Яндекс.Карты

Двухэтажный многоквартирный дом 1917 года постройки расселят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении от 8 февраля 2023 года на сайте городской администрации.

Дом №23/28А литера В по улице Нижегородской был признан аварийным и подлежащим сносу еще в ноябре 2015 года.

А согласно новому постановлению администрации Нижнего Новгорода, 8 квартир дома будут изъяты и расселены для муниципальных нужд. После этого Департамент строительства и капитального ремонта организует оценку рыночной собственности недвижимости.

По результатам оценки собственникам изымаемого жилья будет предоставлена компенсация.