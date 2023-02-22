Нижегородцы выбрали лучших дворников в восьми районах города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Новгорода выбрали лучших дворников в каждом из восьми районов города. Об этом сообщает департамент жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации.

В Нижнем Новгороде завершилось голосование на звание лучшего дворника в номинации «Зимняя уборка». Согласно информации, более 1800 нижегородцев отдали свои голоса за кандидатов своего района.

В Ленинском районе победил Денис Самочкин, а в Приокском Наталья Данилычева. В Канавинский районе нижегородцы выбрали Андрея Воронова, в Советском районе Анну Сибирцеву, а в Автозаводском Людмилу Коновалову. В Нижегородском районе победу одержал Мардон Батиров, в Московском Ирина Минина, в Сормовском Марина Карпова и Владимир Сулимов из Новинского сельсовета.

Дворники, которые победили в районном этапе конкурса, примут участие уже в городском этапе. И в конце февраля специальная комиссия проверит качество уборки территорий конкурсантов. Стоит отметить, что все участники городского этапа будут награждены дипломами и подарками.

Напомним, почетные граждане Нижнего Новгорода будут ежеквартально получать 50 тысяч рублей.