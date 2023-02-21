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НовостиОбщество21 февраля 2023 12:02

Почетным гражданам Нижнего Новгорода будут ежеквартально выплачивать 50 тысяч рублей

Теперь им будут выплачивать 200 тысяч рублей в год
Полина ШИБАЛКИНА
Почетным гражданам Нижнего Новгорода будут ежеквартально выделять 50 тысяч рублей.

Почетным гражданам Нижнего Новгорода будут ежеквартально выделять 50 тысяч рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

Почетные граждане Нижнего Новгорода будут ежеквартально получать 50 тысяч рублей. Об этом стало известно в ходе заседания гордумы 21 февраля.

Согласно информации, ежегодную выплату в 100 тысяч рублей заменили на ежеквартальную, которая составляет 50 тысяч рублей. Так, почетные граждане теперь будут получать 200 тысяч рублей в год. Стоит отметить, что размер данной выплаты ни разу не индексировался с 2009 года.

Кроме того, установлены сроки назначения данной выплаты. Нижегородцы будут получать денежные средства с месяца присвоения почетного звания до самой смерти. В настоящее время в Нижнем Новгороде насчитывается 49 почетных граждан.

Напомним, экс-президент «Группы ГАЗ» Бу Инге Андерссон отказался от выплат за звание «Почетный гражданин Нижнего Новгорода».