Почетным гражданам Нижнего Новгорода будут ежеквартально выплачивать 50 тысяч рублей

Почетным гражданам Нижнего Новгорода будут ежеквартально выделять 50 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Почетные граждане Нижнего Новгорода будут ежеквартально получать 50 тысяч рублей. Об этом стало известно в ходе заседания гордумы 21 февраля.

Согласно информации, ежегодную выплату в 100 тысяч рублей заменили на ежеквартальную, которая составляет 50 тысяч рублей. Так, почетные граждане теперь будут получать 200 тысяч рублей в год. Стоит отметить, что размер данной выплаты ни разу не индексировался с 2009 года.

Кроме того, установлены сроки назначения данной выплаты. Нижегородцы будут получать денежные средства с месяца присвоения почетного звания до самой смерти. В настоящее время в Нижнем Новгороде насчитывается 49 почетных граждан.

Напомним, экс-президент «Группы ГАЗ» Бу Инге Андерссон отказался от выплат за звание «Почетный гражданин Нижнего Новгорода».