Глеб Никитин прокомментировал обращение президента России к Федеральному собранию. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

По словам Глеба Никитина, в Гостином дворе прозвучало очень много важных тезисов. Так, одним из ключевых решений президента Владимира Путина для Нижегородской области является поддержка работников оборонно-промышленного комплекса.

- В нашем регионе серьезный оборонный комплекс. Потребность в кадрах есть, и большая. Программа обеспечения жильем молодых работников очень актуальна и может сочетаться с другими мерами поддержки, - отмечает губернатор.

Также глава региона отметил, что для промышленности очень важно развитие сферы образования, особенно профессионального.

- У нас есть и свои проекты в этом направлении, - заключил Глеб Никитин.

Напомним, доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год увеличены на 3,5 млрд рублей. Такие изменения одобрили депутаты в ходе заседания Городской думы 21 февраля.