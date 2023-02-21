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НовостиОбщество21 февраля 2023 13:53

Глеб Никитин прокомментировал обращение президента России к Федеральному собранию

Глава региона рассказал об одном из ключевых решений Владимира Путина
Полина ШИБАЛКИНА
Глеб Никитин прокомментировал обращение президента России к Федеральному собранию.

Глеб Никитин прокомментировал обращение президента России к Федеральному собранию.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

По словам Глеба Никитина, в Гостином дворе прозвучало очень много важных тезисов. Так, одним из ключевых решений президента Владимира Путина для Нижегородской области является поддержка работников оборонно-промышленного комплекса.

- В нашем регионе серьезный оборонный комплекс. Потребность в кадрах есть, и большая. Программа обеспечения жильем молодых работников очень актуальна и может сочетаться с другими мерами поддержки, - отмечает губернатор.

Также глава региона отметил, что для промышленности очень важно развитие сферы образования, особенно профессионального.

- У нас есть и свои проекты в этом направлении, - заключил Глеб Никитин.

Напомним, доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год увеличены на 3,5 млрд рублей. Такие изменения одобрили депутаты в ходе заседания Городской думы 21 февраля.