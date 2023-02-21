ФСБ задержала начальника Горьковской дирекции по ремонту пути РЖД.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Управление ФСБ России по Нижегородской области задержало начальника Горьковской дирекции по ремонту пути филиала ОАО «РЖД». Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно информации, в период с сентября 2018 года по июнь 2022 года начальник ГДРП путем обмана и злоупотребления доверием фиктивно трудоустроил своего близкого родственника в структурное подразделение учреждения.
- В результате чего был нанесен ущерб государству в лице ОАО «РЖД» в размере более 450 тыс. рублей, - отметили в пресс-службе.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Напомним, управление ФСБ России по Нижегородской области объявило официальное предостережение полицейскому из Дзержинска из-за хранения гостайны на ноутбуке.