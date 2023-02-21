ФСБ выдала предостережение полицейскому из Дзержинска из-за хранения гостайны на ноутбуке.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Управление ФСБ России по Нижегородской области объявило официальное предостережение полицейскому из Дзержинска из-за хранения гостайны на ноутбуке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, начальник линейного пункта полиции в речном порту Дзержинска хранил на личном ноутбуке информацию, которая относится к государственной тайне. Кроме этого, хранилась и другая служебная информация.
- Распространение указанных сведений могло нанести ущерб безопасности государства, - отметили в пресс-службе.
Так, чтобы предупредить преступление, полицейский получил официальное предостережение о недопустимости действий.
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