ФСБ выдала предостережение полицейскому из Дзержинска из-за хранения гостайны на ноутбуке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление ФСБ России по Нижегородской области объявило официальное предостережение полицейскому из Дзержинска из-за хранения гостайны на ноутбуке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, начальник линейного пункта полиции в речном порту Дзержинска хранил на личном ноутбуке информацию, которая относится к государственной тайне. Кроме этого, хранилась и другая служебная информация.

- Распространение указанных сведений могло нанести ущерб безопасности государства, - отметили в пресс-службе.

Так, чтобы предупредить преступление, полицейский получил официальное предостережение о недопустимости действий.

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