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НовостиОбщество21 февраля 2023 15:16

25-этажный дом за 1,15 млрд рублей построят в Автозаводском районе

Многоэтажное здание рассчитано на 345 квартир
Полина ШИБАЛКИНА
25-этажный дом за 1,15 млрд рублей построят в Автозаводском районе.

25-этажный дом за 1,15 млрд рублей построят в Автозаводском районе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На строительство второй очереди жилого комплекса «Огни Автозавода» в Нижнем Новгороде выделили 1,15 млрд рублей. Строительство будет вести группа компании «ПСК», сообщает пресс-служба Банка ДОМ.РФ.

Согласно информации, 25-этажный дом на 345 квартир возведут на улице Коломенской в Автозаводском районе. Его общая площадь составит 19 тысяч квадратных метров. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2024 года.

— Это прекрасное место для семьи - в шаговой доступности расположены 5 детских садов, 6 школ, школа искусств и детский спортивный клуб. Уверены в успешной реализации проекта при поддержке нашего стратегического партнера – Банка ДОМ.РФ, — отметила гендиректор компании Елена Тен.

Напомним, площадку перед кинотеатром «Канавинский» в Нижнем Новгороде благоустроят к середине июля 2023 года. Из бюджета города на эти цели будет выделено 57 556 466,57 рублей.