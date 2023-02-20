Площадь у кинотеатра «Канавинский» благоустроят в Нижнем Новгороде за 57, 5 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Площадку перед кинотеатром «Канавинский» в Нижнем Новгороде благоустроят к середине июля 2023 года. Из бюджета города на эти цели будет выделено 57 556 466,57 рублей. Заявка по комплексному благоустройству территории была размещена на сайте госзакупок.

Работы по обновлению площади будут проходить в четыре этапа. По 1 мая должны быть завершены демонтажные работы. Во второй этап входит устройство покрытий и оборудование освещения. Третьим этапом предусмотрены устройство газонов и цветников, установка фонтана и системы полива. Также будут оборудованы скамейки, качели и перголы. Деревья и кустарники посадят в последнюю очередь.

Планируется, что работы будут завершены к 15 июля 2023 года.

Подать заявки на их выполнение можно до 8.00 13 марта. Подрядчик будет выбран 16 марта.

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