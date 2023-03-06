Оплата счета по QR-коду станет доступна нижегородским ресторанам и кафе

Наверное, каждый из нас попадал в ситуацию, когда после посиделок с друзьями в кафе или ресторане просишь официанта принести счет, после чего он уходит за терминалом, и тут время будто бы замирает: минуты начинают тянуться бесконечно долго. Блюда съедены, беседы окончены, и хочется уже поскорее покинуть заведение и отправиться по своим делам. Но сначала нужно дождаться официанта и оплатить счет. Обычно расплачивается один человек, а другие потом скидывают ему на карту, или каждый платит за свои блюда по отдельности. Однако теперь все эти неудобства в прошлом! Платформа «нетмонет», которая ранее позволяла принимать чаевые по QR-коду в ресторанах, запустила оплату счета с помощью этой технологии.

QR-код для оплаты счета в заведении может быть размещен в любом видном месте: на листовке в меню-холдере, в виде наклейки на столе или любой другой поверхности, а также на страницах самого меню. Всё, что нужно гостю, - это отсканировать пиксельный квадратик и расплатиться с рестораном в два клика.

При этом гости могут выбрать: оплатить весь счет целиком или частями по количеству человек. Высчитывать сумму не придется, система сделает это сама. Гость увидит полный список блюд и напитков, которые были заказаны, и сможет выбрать и оплатить только свои. Более того, посетители смогут разделить оплату одного блюда – это актуально для сырных тарелок и прочих ассорти. Кстати, при оплате счета можно оставить чаевые для официанта и написать отзыв.

Оплата по qr коду онлайн-сервиса «нетмонет» – это не только удобство для гостей, но и новые возможности для ресторанов. Такая бесконтактная система оплаты позволит разгрузить официантов, а значит, они смогут больше внимания уделить сидящим в зале гостям, что повысит качество обслуживания в целом. Еще один немаловажный момент – комиссия за эквайринг при оплате через «нетмонет» составит всего от 0,9%, то есть почти в два раза меньше, чем в среднем берут банки за каждый безналичный расчет.

Онлайн-сервис «нетмонет» используется в 14 тысячах заведений по всей стране – более четырех миллионов посетителей уже оставили чаевые с помощью QR-кодов. Наличие такого способа оплаты счета позволит ресторанам привлечь еще больше гостей, которые ценят время и возможности современных технологий.

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