Доходы бюджета Нижнего Новгорода увеличили на 3,5 млрд рублей. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год увеличены на 3,5 млрд рублей. Такие изменения одобрили депутаты в ходе заседания Городской думы 21 февраля.

Как рассказал глава департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин, поступления в казну будут увеличены за счет межбюджетных трансфертов в общей сумме 3 млрд 475,4 млн рублей и собственных доходов в сумме 3,9 млн рублей.

Расходы в свою очередь увеличены на 4,3 млрд рублей. 211,4 млн рублей планируется направить на расселение граждан из аварийного жилого фонда, более 58 млн – на строительство водопровода в деревне Новопокровское, почти 83 млн рублей - на благоустройство парка «Швейцария», 2,7 млн рубля - на поддержку учреждений образования и культуры. Около 1,5 млрд потребуется на проектирование, строительство и содержание дорог, еще 1 миллиард рублей – на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». А вот на отлов и содержание безнадзорных животных финансирование будет сокращаться на 200 тысяч рублей ежегодно.

Дефицит городского бюджета увеличился на 820,7 млн рублей – до 3 млрд рублей. Его планируется погашать за счет остатков от межбюджетных трансфертов прошлого года, а также за счет собственных неиспользованных средств.