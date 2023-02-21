Нижегородский Минздрав определил режим работы медучреждений в праздники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области определили режим работы медицинских организаций в праздничные и выходные дни 23 февраля и 8 марта 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, амбулаторно-поликлинические подразделения и самостоятельные поликлиники для детей и взрослых будут работать с 8:00 до 16:00 в формате дежурных врачей. А кабинеты неотложной помощи в праздники начнут работу с 8:19.

- Экстренная стоматологическая помощь также будет доступна. Травматологические пункты города Нижнего Новгорода работают в круглосуточном режиме, без изменений, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме этого, круглосуточные стационары и скорая медицинская помощь также будут работать без изменений.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов поддержал действия врачей инфекционной больницы № 23 в Нижнем Новгороде.