Мелик-Гусейнов поддержал врачей больницы №23 после жалоб на «пробку» из скорых. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поддержал действия врачей инфекционной больницы № 23 в Нижнем Новгороде. Об этом глава облминздрава написал в своем телеграм-канале.

17 февраля в социальных сетях нижегородцы жаловались на многочасовую пробку из машин скорой помощи у приемного покоя в детское отделение больницы №23. Родители были недовольны тем, что их дети очень долго ждали своей очереди. Как оказалось, в это время врачи боролись за жизнь двух маленьких пациентов.

В тот день в приемный покой больницы прибыло 17 машин скорой медицинской помощи. За 1,5 часа в один отрезок времени сотрудники приняли 30 пациентов, в том числе двух детей в крайне тяжелом состоянии. У 8-летнего мальчика определили энцефалит в судорожном статусе, а у 11- летнего выявили отягощенный диагноз COVID-19 в диабетической коме.

- Им требовалась экстренная помощь и все ресурсы приемного покоя были брошены на спасение жизней наших маленьких пациентов. Счет шел на секунды. И наши медики спасли двух детей, поступивших одновременно в крайней степени тяжести, - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, из-за ожидания особо возмущались те, кто получил консультацию, а потом отказался от госпитализации.

- Доктор послушал, дал рекомендации в первый день подъема температуры принимать жаропонижающие, и сразу стало легче. Это хорошо. Для этого и работают медики, - подчеркнул министр здравоохранения региона.

Давид Мелик-Гусейнов добавил, что у инфекционных стационаров нет больших залов приемных отделений, и пациенты принимаются индивидуально.

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