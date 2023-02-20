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НовостиОбщество20 февраля 2023 9:04

Почетный гражданин Нижнего Новгорода Бу Андерссон отказался от выплат за звание

Он не предоставил банковские реквизиты после закрытия счета
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Почетный гражданин Нижнего Новгорода Бу Андерссон отказался от выплат за звание

Почетный гражданин Нижнего Новгорода Бу Андерссон отказался от выплат за звание

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-президент «Группы ГАЗ» Бу Инге Андерссон отказался от выплат за звание «Почетный гражданин Нижнего Новгорода». Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте по социальной политике.

Бу Андерссон получал ежегодную выплату в размере 100 000 рублей за вычетом 30 процентов подоходного налога. Денежные средства поступали на личный счет в банке с 2013 года по 2018 год.

Но в 2019 году личный счет был закрыт. И из-за этого выплата была прекращена. А перечисленные средства кредитная организация вернула

– Новые банковские реквизиты не представлены. Информация о месте нахождения получателя выплаты департаменту не представлена, – отметили представители департамента.

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