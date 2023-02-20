Почетный гражданин Нижнего Новгорода Бу Андерссон отказался от выплат за звание Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-президент «Группы ГАЗ» Бу Инге Андерссон отказался от выплат за звание «Почетный гражданин Нижнего Новгорода». Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте по социальной политике.

Бу Андерссон получал ежегодную выплату в размере 100 000 рублей за вычетом 30 процентов подоходного налога. Денежные средства поступали на личный счет в банке с 2013 года по 2018 год.

Но в 2019 году личный счет был закрыт. И из-за этого выплата была прекращена. А перечисленные средства кредитная организация вернула

– Новые банковские реквизиты не представлены. Информация о месте нахождения получателя выплаты департаменту не представлена, – отметили представители департамента.

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