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НовостиОбщество21 февраля 2023 9:38

Перечень льгот для детей участников СВО расширили в Нижнем Новгороде

Такое решение одобрили депутаты гордумы
Валерия МУРОМЦЕВА
Перечень льгот для детей участников СВО расширили в Нижнем Новгороде.

Перечень льгот для детей участников СВО расширили в Нижнем Новгороде.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижнем Новгороде расширили перечень льгот для детей участников специальной военной операции. Соответствующее решение было принято на заседании Гордумы 21 февраля.

В частности, теперь бесплатное питание в школах будет предоставляться детям сотрудников Росгвардии и контрактников, участвующих в СВО. Льгота будет действовать только на время участия родителя в спецоперации. Из городского бюджета на это будет выделено более 15 млн рублей. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Напомним, ранее правом бесплатного питания были наделены дети мобилизованных нижегородцев и добровольцев. В октябре 2022 года на это было выделено 4,5 млн рублей.