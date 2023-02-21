Перечень льгот для детей участников СВО расширили в Нижнем Новгороде. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижнем Новгороде расширили перечень льгот для детей участников специальной военной операции. Соответствующее решение было принято на заседании Гордумы 21 февраля.

В частности, теперь бесплатное питание в школах будет предоставляться детям сотрудников Росгвардии и контрактников, участвующих в СВО. Льгота будет действовать только на время участия родителя в спецоперации. Из городского бюджета на это будет выделено более 15 млн рублей. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Напомним, ранее правом бесплатного питания были наделены дети мобилизованных нижегородцев и добровольцев. В октябре 2022 года на это было выделено 4,5 млн рублей.