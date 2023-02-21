Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 февраля 2023 5:44

Юрий Шалабаев поделился детскими воспоминаниями о Масленице

Мэр назвал ее теплым семейным праздником
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Юрий Шалабаев поделился детскими воспоминаниями о Масленице.

Юрий Шалабаев поделился детскими воспоминаниями о Масленице.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поделился детскими воспоминаниями о Масленице в своем телеграм-канале. Глава города уверен, что этот теплый семейный праздник – отличный повод для приятных встреч с близкими.

- Одно из воспоминаний детства, как просыпаешься от запаха блинов, который разносится по квартире. Через минуту уже сидишь на кухне, и мама или бабушка не успевает подкладывать в тарелку очередной блин, - вспоминает он.

Масленичная неделя стартовала 20 февраля. Основные гуляния по случаю праздника состоятся в традиционно в воскресенье. Ранее сообщалось, что в этом году «блинный» набор продуктов жителям Нижегородской области обойдется в 163,6 рубля.