Юрий Шалабаев поделился детскими воспоминаниями о Масленице. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поделился детскими воспоминаниями о Масленице в своем телеграм-канале. Глава города уверен, что этот теплый семейный праздник – отличный повод для приятных встреч с близкими.

- Одно из воспоминаний детства, как просыпаешься от запаха блинов, который разносится по квартире. Через минуту уже сидишь на кухне, и мама или бабушка не успевает подкладывать в тарелку очередной блин, - вспоминает он.

Масленичная неделя стартовала 20 февраля. Основные гуляния по случаю праздника состоятся в традиционно в воскресенье. Ранее сообщалось, что в этом году «блинный» набор продуктов жителям Нижегородской области обойдется в 163,6 рубля.