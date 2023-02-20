Сгущенка подорожала на 35%, а сметана - почти на 20%. Во сколько нижегородцам обойдутся блины на Масленицу в 2023 году

Блины на Масленицу обойдутся нижегородцам в 163 рубля в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России началась масленичная неделя, а это значит, что вплоть до воскресенья главным блюдом на столе многих семей будут блины – символ весеннего солнца и обновления. Эксперты подсчитали, что в этом году «блинный» набор продуктов жителям Нижегородской области обойдется в 163,6 рубля, сообщает Нижегородстат.

Для расчета был взят классический рецепт блинов: 1 литр молока, 400 граммов муки, 4 яйца, по 50 граммов сливочного и растительного масла, 60 граммов сахарного песка и 3 грамма соли.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость набора продуктов для приготовления блинов увеличилась всего на 3,3%: в 2022 году на них нужно было потратить 158,4 рубля, - рассказала заместитель руководителя Нижегородстата Елена Груздева.

Что касается отдельно взятых продуктов «блинного набора», то цены на них за последний год выросли на 1,2% - 12,4%, а что-то и вовсе подешевело. В частности, молоко подорожало на 12,4%, мука – на 2,7%, подсолнечное масло – на 5,8%. Сахарный песок вырос в цене на 1,2%, а яйца подешевели на 7%.

Подают блины обычно со сгущенкой, сметаной, медом, вареньем или джемом. Некоторые из этих начинок существенно подорожали за последний год. Сгущенное молоко взлетело в цене на 35%, а сметана – более чем на 19%. Варенье, джем и повидло подорожали чуть более чем на 16%. А вот мед вырос в цене всего на 2,1%.

Ранее сообщалось, что масленичные гуляния пройдут с 20 по 26 февраля на разных площадках Нижегородского кремля.

КОНКРЕТНО

Средние цены на продукты для приготовления блинов в магазинах Нижегородской области*

Молоко 2,5-3,2% жирности, 1 л. - 70,95 руб.

Подсолнечное масло, 1л. – 118,47 руб. ъ

Мука пшеничная, 1 кг. - 45,14 руб.

Сахарный песок, 1 кг. - 53,31 руб.

Яйца куриные, 1 десяток - 70,28 руб.

*По данным Нижегородстата на 13 февраля 2023 года.