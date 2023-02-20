Пробки 9 баллов сковали Нижний Новгород из-за снегопада утром 20 февраля

Пробки 9 баллов сковали Нижний Новгород утром 20 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижний Новгород встал в пробках в утренний час пик 20 февраля. В 8:30 понедельника сервис «Яндекс. Пробки» оценивает дорожные заторы на 9 баллов. Причиной затруднений стала сильная метель, которая накрыла столицу Приволжья еще ночью и продолжается до сих пор.

Пробки наблюдаются практически на всех крупных магистралях, мостах и подъездах к ним в сторону нагорной части. Самые серьезные затруднения отмечаются в районе деревни Ольгино со стороны богородского и арзамасского направлений, на улице Новикова-Прибоя в сторону Мызинского моста, на Казанском шоссе в сторону площади Сенной на улицах Ванеева, Акимова, Керченской, Самаркандской, а также на улице Коминтерна. Ситуация усугубляется многочисленными мелкими ДТП.

Напомним, городские власти знали о приближающемся снегопаде и были готовы к встрече со стихией, коммунальщики начали обрабатывать дороги еще с вечера. По словам мэра Юрия Шалабаева, в понедельник в Нижнем Новгороде выпадет 8 см осадков.