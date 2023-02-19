До 8 см снега выпадет в Нижнем Новгороде 20 февраля Фото: Кристина БЕРБАСОВА

До 8 сантиметров снега ожидается в Нижнем Новгороде завтра, 20 февраля. Небольшой снег будет идти всю последнюю неделю месяца. Но в субботу и воскресенье выпадет уже до 13 сантиметров осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, муниципальные службы, как и всегда перед такими снегопадами, обрабатывают дороги и готовят дополнительную уборочную технику. Домоуправляющие компании и ТСЖ также начали работу.

Юрий Шалабаев просит нижегородцев не оставлять свои автомобили в местах, где работает коммунальная техника. Так горожане помогут дорожникам справится с последствиями снегопадов лучше.

Напомним, в конце календарной зимы нижегородцев ожидают не только снегопады, но и потепление.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен