Потепление и небольшой снег: Какой погоды ждать нижегородцам в последнюю неделю февраля

В последнюю неделю февраля нижегородцы ощутят резкий перепад температур Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Уже совсем скоро календарная зима закончится. Но снег нижегородцев еще порадует. В последнюю неделю февраля горожане также ощутят и резкий перепад температур. О том, какая погода будет с 20 по 26 февраля, сообщается на сайте Яндекс.Погода.

Понедельник

В понедельник, 20 февраля, снегопад и небольшой снег будут сменять друг друга. На протяжении дня температура воздуха не опустится ниже -12 градусов, но и выше -10 не поднимется. При этом будут ощущаться все -18...-19 градусов. Кроме того, ожидается сильный восточный ветер до 5,4 метров в секунду.

Вторник

Во вторник также продлится небольшой снег, а восточный ветер днем сменит северо-восточный, а вечером – северный ветер. С 2,8 метров в секунду он ослабнет до 1,5 метров в секунду. Температура воздуха утром составит -13...-12 градусов, а днем поднимется до -11...-9. Ночью ожидается похолодание до -13 градусов.

В среду утренний холод сменится незначительным потеплением Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Среда

Утренний холод в -13 градусов днем сменится незначительным потеплением до -11. А ночью ожидается -15 градусов. По ощущениям температура воздуха в среду будет днем равна -16 градусам, а ночью -20. На протяжении всего дня будет идти небольшой снег, сопровождаемый ветром до 2,7 метров в секунду.

Четверг

В четверг, 23 февраля, температура воздуха утром составит -17...-16 градусов. А днем поднимется до -14 градусов. При этом ощущаться она будет как -20...-19 градусов. Также сохранится небольшой снег. Днем ветер будет северо-западным, а к вечеру его сменит западный. Скорость его не поднимется выше 3,3 метров в секунду.

Пятница

В последнюю пятницу февраля температура начнет подниматься. Утром будет -17...-15, днем – -12...-10, а уже вечером -9...-8. Хотя по ощущениям все еще будет -17...-14. Небольшой снег снова сохраняется. Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 3,3 метра в секунду.

Календарные выходные начнутся с потепления Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Суббота

Календарные выходные начнутся с потепления. Днем температура воздуха поднимется до -5...-3 градусов. К ночи опустится незначительно – до -6...-5. Юго-западный ветер сохранится так же, как и небольшой снег.

Воскресенье

Днем воскресенья температура составит -4...-2 градуса, а ночью – -4...-3 градуса. По ощущениям 26 февраля она будет равна -11...-8 градусам. На протяжении всего дня ожидается снег и сильный юго-восточный ветер до 4,2 метров в секунду.

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