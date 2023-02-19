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НовостиОбщество19 февраля 2023 13:09

Нижегородцев просят искать пути объезда 450 километра автодороги М-7

Движение транспорта затруднено
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородцев просят искать пути объезда 450 километра автодороги М-7

Нижегородцев просят искать пути объезда 450 километра автодороги М-7

Фото: Яндекс.Карты

Госавтоинспекция Нижегородской области просит жителей региона искать объезды 450 километра автодороги М-7. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации».

На автодороге М-7 Москва – Уфа Кстовского района затруднено движение транспорта. Согласно сервису Яндекс.Карты, от деревни Ветчак до СНТ Кудьма транспорт «стоит». Вся полоса автодороги отмечена красным цветом. Такая же ситуация и в другом направлении – от СТ Приозерье до деревни Починок.

Напомним, сегодня, 19 февраля, на 450 километре автодороги Москва-Уфа произошла авария с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей.

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