Нижегородцев просят искать пути объезда 450 километра автодороги М-7
Фото: Яндекс.Карты
Госавтоинспекция Нижегородской области просит жителей региона искать объезды 450 километра автодороги М-7. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации».
На автодороге М-7 Москва – Уфа Кстовского района затруднено движение транспорта. Согласно сервису Яндекс.Карты, от деревни Ветчак до СНТ Кудьма транспорт «стоит». Вся полоса автодороги отмечена красным цветом. Такая же ситуация и в другом направлении – от СТ Приозерье до деревни Починок.
Напомним, сегодня, 19 февраля, на 450 километре автодороги Москва-Уфа произошла авария с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!