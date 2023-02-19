Смертельное ДТП с двумя грузовыми и двумя легковыми автомобилями произошло в Нижегородской области

Авария произошла на 450 километре автодороги Москва-Уфа Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшное ДТП с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей случилось в Нижегородской области 19 февраля. Авария произошла около 12.40 на 450 километре автодороги Москва-Уфа в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Машины столкнулись друг в друга в том порядке, в котором ехали. В легковушку врезался грузовик. После, в него врезается другой грузовик, а за ним еще один легковой автомобиль.

Водитель одного из грузовых автомобилей погиб на месте.

Кабина его машины сильно смята. А под кузов капотом заехала легковушка.

– По предварительной версии, причиной столкновения стало несоблюдение интервала и безопасной скорости движение, – добавляют в ведомстве.

Сегодня, 19 февраля, произошло другое смертельное ДТП. В Дальнеконстантиновском районе столкнулись две иномарки.

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