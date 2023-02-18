Орден Мужества вручили семье погибшего в ходе СВО Павла Цымбала из Лыскова. Фото: администрация Лысковского района Вконтакте.

Награду «Орден Мужества» вручили семье Павла Цымбала из Лыскова, погибшего в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает администрация Лысковского района Вконтакте.

17 февраля глава округа Виктор Иванов и представители военного комиссариата Лысковского округа на уроке мужества в школе № 3, где учился сам Павел, вручили Орден его родственникам.

- Павел Цымбал – настоящий герой, мы всегда будем помнить о нем. Его имя навсегда вписано в историю Лысковского округа, - пишут представители администрации.

Павел Цымбал удостоен награды за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга в ходе спецоперации.

Ранее мы писали о том, что награду «Орден Мужества» вручили родственникам нижегородца Олега Зотова, погибшего в ходе специальной военной операции.