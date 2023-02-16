Орден Мужества вручили родственникам погибшего в ходе СВО нижегородца Олега Зотова Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Награду «Орден Мужества» вручили родственникам нижегородца Олега Зотова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода со ссылкой на администрацию Канавинского района.

Слова поддержки и благодарности супруге и отцу погибшего рядового выразил глава Канавинского района Олег Алешин.

– Подвиг Олега Зотова мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению. Олег Михайлович отдал жизнь ради безопасности России и своего народа, показал пример стойкости и верности Родине. Он настоящий Герой, память о котором останется в наших сердцах, – сказал Олег Алешин.

На церемонии в администрации района также присутствовали временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленинского и Канавинского районов Нижнего Новгорода Юрий Тиунов и кадеты гимназии №2.