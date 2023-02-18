Двух детей в крайне тяжелом состоянии спасли нижегородские врачи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Двух детей в крайне тяжелом состоянии спасли практически одновременно врачи инфекционной клинической больницы №23 в Нижнем Новгороде. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, 17 февраля днем поступили вызовы к двум детям. У 8-летнего мальчика определили энцефалит в судорожном статусе, а у 11- летнего выявили отягощенный диагноз COVID-19 в диабетической коме. К ним сразу же отправили детские реанимационные бригады.

- Только за 1,5 часа в один отрезок времени сотрудники приняли 30 пациентов, включая двух тяжелых детей на реанимобилях. Именно им был отдан приоритет, счет шел на минуты, - отметила главврач инфекционной клинической больницы №23 Наталья Солошенко.

К счастью, детей удалось спасти. В настоящее время они находятся в отделении интенсивной терапии и реанимации, и оба подключены к аппаратам жизнеобеспечения. Как подчеркнула Наталья Солошенко, жизнь детей удалось спасти благодаря правильному оказанию незамедлительной реанимационной помощи и слаженной работе команды всех специалистов.

В региональном Минздраве пояснили, что в таких случаях важно соблюдать принципы медицинской сортировки. Это позволяет выявить того, кому нужна незамедлительная экстренная медицинская помощь и тех, кому нужна консультативная помощь.

Напомним, в аэропорту Нижнего Новгорода приземлился Спецборт МЧС России, который доставил троих детей с ожогами из города Грозный Чеченской Республики.

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