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Общество18 февраля 2023 7:46

Троих детей с ожогами доставил из Чечни в Нижний Новгород спецборт МЧС

В настоящее время им оказывают необходимую помощь
Полина ШИБАЛКИНА
В аэропорту Нижнего Новгорода приземлился Спецборт МЧС России.

В аэропорту Нижнего Новгорода приземлился Спецборт МЧС России.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В аэропорту Нижнего Новгорода приземлился Спецборт МЧС России, который доставил троих детей с ожогами из города Грозный Чеченской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- В полете детей сопровождали врачи, психологи МЧС, специалисты Центра медицины катастроф, а также родственники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, опубликовав видео спасения маленьких пациентов.

Детей доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет.

Детей доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Согласно информации, пострадавших детей доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет. Им будет оказана необходимая медицинская помощь.

Стоит отметить, что спецборт оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями. Кроме этого, в нем имеются аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы, позволяющие оказывать медицинскую помощь во время полёта.

Напомним, ранее в аэропорту Нижнего Новгорода приземлился спецборт МЧС, который доставил в наш город двоих малолетних детей с ожогами из Чеченской Республики.

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