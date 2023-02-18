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НовостиОбщество18 февраля 2023 6:49

Воспитанники детского сада посетили военкомат в Кулебаках

В рамках экскурсии дети ознакомились с историей возникновения Российской армии
Полина ШИБАЛКИНА
Воспитанники детского сада посетили военкомат в Кулебаках

Воспитанники детского сада посетили военкомат в Кулебаках

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Воспитанников детского сада « Березка» в городе Кулебаки Нижегородской области сводили на экскурсию в военкомат. Об этом представители дошкольного учреждения сообщили Вконтакте.

Так, дети из старшей группы вместе с воспитателем и учителем - логопедом посетили военкомат. В рамках экскурсии военный комиссар ознакомил детей с историей возникновения Российской армии, с представителями военных профессий, а также с существующими видами войск. Кроме того, военный комиссар рассказал детям, что такое честь и достоинство патриота Родины.

- В наше время дети имеют недостаточные представления о патриотическом воспитании, о Российской армии, о людях военных профессий, - отметили представители учреждения.

Напомним, детей участников СВО предложили бесплатно кормить в школах Нижнего Новгорода.