Детей участников СВО предложили бесплатно кормить в школах Нижнего Новгорода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детей участников СВО предложили бесплатно кормить в школах Нижнего Новгорода. Перечень льготных категорий предложили расширить на заседании комиссии Гордумы по социальной политике.

- В список льготных категорий планируется включить детей, один из родителей которых является сотрудником Росгвардии и принимает участие в специальной военной операции (СВО), - заявили на заседании комиссии - Также бесплатное питание в школах города предлагается предоставлять детям военнослужащим-контрактникам, которые принимают участие в СВО. Данная льгота будет предоставляться на время участия в операции.

Как сообщается, если перечень льготных категорий школьников действительно будет расширен, то на эти цели из бюджета придется выделить 15,053 миллиона рублей.

- Мы постоянно говорим о том, что необходимо поддерживать семьи мобилизованных нижегородцев и максимально окружать их заботой и вниманием, - отметила председатель постоянной комиссии по социальной политике Инна Ванькина. - Городской властью предлагаются действенные меры поддержки, в том числе и бесплатное питание в школах для детей, родители которых мобилизованы в зону специальной военной операции.